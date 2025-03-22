Diyarbakır’da karla karışık yağmur

Diyarbakır merkezde sabah saatlerinde başlayan hafif karla karışık yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatleri itibari ile Diyarbakır merkezde hafif karla karışık yağmur etkili oldu. Ayrıca Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin edildiği kaydetti.

Trafikte herhangi bir aksama olmazken, vatandaşlar şemsiye ile yürürken, şemsiyesi olmayanlar da apartman kenarlarından yürüyerek ıslanmaktan korunmaya çalıştı.