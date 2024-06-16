Diyarbakır’da kaybolan iki çocuk bulundu

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde dün kaybolan dört yaşındaki Zeynep Ö. ve beş yaşındaki Sude Ö., ekiplerin yaptığı 9 saatlik arama çalışmaları sonucu köyden 8 kilometre uzaklıkta uyurken bulundu.

Güncel 16.06.2024 11:00 Giriş: 16.06.2024 11:00

Güncelleme: 16.06.2024 11:04 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA