Diyarbakır’da kayyumun kapattığı ''Alo Şiddet Hattı'' yeniden açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyum yönetimi döneminde kapatılan “Alo Şiddet Hattı”nı 9 yıl aradan sonra tekrar açtı.

DEM Partili Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, kadın kurumları temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Sezai Karakoç Kültür Merkezi’inde yapılan lansmanın ardından “Alo Şiddet Hattı” uygulamaya geçti.

"HEP BİRLİKTE BU ÇALIŞMANIN BİR PARÇASIYIZ"

Programda konuşan Eş Başkan Küçük, kadın politikaları alanında 1,5 yıldır yürüttükleri çalışmalara değindi. Bugün önemli, kıymetli bir çalışmanın startını verdiklerini aktaran Küçük, “Ama aynı zamanda, yitirdiğimiz, kaybettiğimiz bazı hususlar var. Onları da belirtmeden geçmek istemiyorum. Gönül isterdi ki böyle bir hat kurmaya gerek duymayalım. Gönül isterdi ki böyle bir hattın kadınlar açısından ne kadar acil ne kadar elzem olduğunu bilmeyelim. Geçmişte kaybettiklerimiz bize 10 yılımızı neredeyse kaybettiren, bizi tüm mekanizmalardan uzaklaştıran, yerel yönetimlerin katılımcı, yerinden yönetim ve dolayısıyla doğrudan kadınlara erişim mekanizmasından bizi uzaklaştıran anlayışa karşı bugün yine buradayız, hep birlikteyiz” diye konuştu.

“Alo Şiddet Hattı”nın kurulmasında Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra çok sayıda kadın kurumlarının çabası olduğunu ifade eden Küçük, şunları söyledi: "Tüm kadınlarla bu ağı en güçlü şekilde örecek olmanın da tabii ki mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz ve önemini biliyoruz. Her şeyden önce bu çok önemli. Bu önemi bilerek devam edersek, çalışırsak bu hattı büyütmek, bu hattı Amed Kadın Koordinasyonumuzun önemli bir çalışma alanı haline getirmek bizi çok ama çok güçlü kılacak. Bugünkü buluşmayı bugün açmış olduğumuz hattı hakikaten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması olarak görmüyoruz. Kadın gönüllüleri, kadın aktivistleri hep birlikte bu çalışmanın bir parçasıyız ve bu çalışma hepimizin çalışması."