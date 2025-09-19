Diyarbakır’da kaza: 8’i öğrenci 9 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Büyükkadı kırsal Mahallesi’nde kaza meydana geldi.

Ramazan Taşlıtepe idaresindeki 21 SC 165 plakalı öğrenci servisi ile karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada öğrenci servisi sürücüsü ve 8 öğrenci yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan bir öğrencinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.