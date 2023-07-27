Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında 12 yıl 19 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. ve “silahlı yağma” suçundan hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı.

2 hükümlü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.