Diyarbakır’da "kıyafeti açık kadınlar geliyor" diye kafeye saldıran gericiler serbest bırakıldı

Diyarbakır’da, "kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı" gerekçesiyle kafeye saldıran 2 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sur ilçesinde Cami Kebir Mahallesi’ndeki kafeye, ”kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı” gerekçesiyle akşam saatlerinde işletmeye gelen iki kişi tehditte bulundu. Sözlü tartışmanın ardından iki şahıs ile kafe çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada, işletme sahibinin eli kırıldı, kafe çalışanı ise vücuduna aldığı darbelerle yaralandı.

Olayın ardından gözaltına alınan iki saldırgan emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ SALDIRIDA TUTUKLANMIŞLARDI

İki saldırgan 11 Temmuz günü yine aynı gerekçelerle aynı kafeye el yapımı patlayıcı ve silahlı saldırı düzenlemişlerdi. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanmıştı.