Diyarbakır’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Silvan karayolu Aşağıkaya mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen pikabın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan M.Y ve V.A, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silvan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.