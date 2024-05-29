Diyarbakır’da Kürtçe hizmet veren kafe işletmecisi gözaltına alındı

Diyarbakır’daki Sanat Sokağı’nda tüm hizmetlerin Kürtçe verildiği kafenin işletmecisi Ramazan Şimşek gözaltına alındı.

Diyarbakır’daki Sanat Sokağı’nda tüm hizmetlerin Kürtçe verildiği kafenin işletmecisi Ramazan Şimşek gözaltına alındı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı’nda bir kafede, 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı sonrasında tüm iletişim ve hizmetin sadece Kürtçe yapılacağı duyuruldu.

Kafede Kürtçe hizmet verilmesinin soysal medyada tartışmalara neden olmasının ardından kafe işletmecisi Ramazan Şimşek, bu sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ağabeyinin gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Vedat Şimşek, kafede Kürtçe hizmet vermesinin ardından sosyal medyada kardeşinin hedef haline geldiği ifade etti.

Vedat Şimşek, kardeşi Ramazan Şimşek’in evinde gözaltına alındığı sırada, polisler tarafından kafede de arama yapıldığını söyledi.

Şimşek’in emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.