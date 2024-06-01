Diyarbakır’da Kürtçe hizmet veren kafenin sahibine ev hapsi

Diyarbakır’da sadece Kürtçe hizmet verme kararı aldığı için kafesine polis baskını yapılan ve gözaltına alınan Ramazan Şimşek'e ev hapsi cezası verildi.

Diyarbakır'da, işlettiği kafede sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklamasının ardından "Terör örgütü propagandası", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Nefret suçu" iddialarıyla gözaltına alınan Ramazan Şişek'e yurt dışı çıkış yasağı getirilip, ev hapsi cezası verildi.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı içerisindeki Pine Kafe'nin işletmeci Ramazan Şimşek, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’ndan sonra yaptığı açıklamada, kafede artık hizmetlerin sadece Kürtçe verileceğini duyurmuştu. Kürtçe hizmet sunacağını açıklayan Ramazan Şimşek, sosyal medyada linçe maruz kalmış, hedef gösterilmişti.

Sonrasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatıldı. Şimşek, "Terör örgütü propagandası yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Nefret suçu" suçlamasıyla 29 Mayıs’ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Şimşek, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı getirilip, ev hapsi cezası verildi.