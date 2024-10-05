Diyarbakır’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan Bulvarı'nda seyir halinde olan kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından 2 araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralanırken çarpışma sonrasıaraçlarda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Silvan Bulvarı’nda kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, 10 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu araçlar yanmaya başladı İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.