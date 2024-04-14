Diyarbakır’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ Caddesi üzerinde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, kaza sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Birbirinin üstüne yürüyen tarafları yurttaşlar araya girerek ayırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.