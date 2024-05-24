Diyarbakır’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri 24.05.2024 12:19 Giriş: 24.05.2024 12:19

Güncelleme: 24.05.2024 12:19 Kaynak: İHA

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