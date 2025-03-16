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Diyarbakır’da minibüs otomobile çarptı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 18:27
  • Giriş: 16.03.2025 18:27
  • Güncelleme: 16.03.2025 18:27
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da minibüs otomobile çarptı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvar’nda M.Ç. idaresindeki 21 ABA 566 minibüs, F.B. idaresindeki Hyundaı marka 04 D 0619 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

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