Diyarbakır’da minibüsün çarptığı yaya öldü, devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR’da servis taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı Abdülkadir Aslan (55) hayatını kaybetti, minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayı izlemek için duran 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı’nın 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAT 661 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Aslan’a çarptı. Çarpmanın ardından yoldan çıkan minibüs, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra karşı yola devrilerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Abdülkadir Aslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen minibüsteki sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bulvarda bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, yaralıların ve cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Aslan’ın cenazesi, inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZAYI İZLEMEK İÇİN DURAN 3 ARAÇ ÇARPIŞTI

Bu arada Diyarbakır yönünden gelen 21 AET 576 plakalı özel halk otobüsü, 21 ACR 080 plakalı otomobil ve bir kargo firmasına ait 21 AEG 987 plakalı minibüs, sürücülerinin kazayı izlemek için yavaşlayıp durduğu sırada çarpıştı. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN- Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)