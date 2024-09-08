Diyarbakır’da Narin için yürüyüş yapılacak

Diyarbakır’da Narin Güran için protesto yürüyüşü yapılacak.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bugün cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır’daki kadın kurumları öncülüğünde yapılacak yürüyüşe milletvekilleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il ve ilçe örgütleri, belediye eşbaşkanlarının yanı sıra kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri de katılacak.

Kitle saat 19.00’da DBP Diyarbakır İl binası önünde toplanarak Dağkapı Meydanı’na kadar yürüyerek, faillerin cezalandırılmasını talep edecek.