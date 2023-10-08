Diyarbakır’da narkotik operasyonlarında 103 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eylül ayında kent genelinde yapılan 92 operasyonda gözaltına alınan 537 şüpheliden 103’ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında kent genelinde düzenlenen 92 operasyonda 537 şüpheli gözaltına alındı. Sokak suçları ve diğer çalışmalar çerçevesinde haklarında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak“ suçundan işlem yapılan 378 şüpheli serbest bırakıldı.

Haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve 2313 SKM suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 159 şüpheliden 31’i serbest bırakılırken, 25 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda yakalanan 103 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyonlarda 791 kilo 186 gram esrar ve türevleri, 73 kilo 258 gram esrar ve türevleri, toplam 864 kilo 44 gram esrar ve türevleri, 37 kilo 122 gram metamfetamin maddesi, 2 kilo 224 gram eroin maddesi, bin 84 adet sentetik ecza, 52 adet ectasy, 2 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 336 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.