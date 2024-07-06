Diyarbakır’da Neşe Şimşek isimli kadın evinde ölü bulundu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Neşe Şimşek isimli kadın, yaşadığı evde ölü bulundu. Neşe Şimşek'in Y.Ş. isimli kişiyle 1 yıl önce evlendiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, Neşe Şimşek, dün gece kayınbabasının evinden Mevlana Halit Mahallesindeki evine geldi.
Babasının evinde kalan Y.Ş, sabah Neşe Şimşek'i arayıp cevap alamadıktan sonra babasıyla birlikte geldiği evinde kapıyı açamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İtfaiye ekipleri kapıyı açıp içeri girdiklerinde Neşe Şimşek’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü. Çiftin bir yıl önce evlendiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.