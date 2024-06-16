Diyarbakır’da örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü

DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesinde çıkan örtü yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Örtü yangını, öğleden sonra Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Kulp Belediyesi de 3 kepçe, 2 traktör ve 20 personelle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.