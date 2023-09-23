Diyarbakır’da otomobil bariyerlere çıktı: 1 yaralı

Diyarbakır-Mardin kara yolunda bariyerlere çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerinde 43 HDN 674 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çıktı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.