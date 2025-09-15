Diyarbakır’da otomobil kaldırıma çarpıp yandı: 1’i ağır, 3 yaralı

DİYARBAKIR’da kaldırıma çarpıp yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilde bulunan 3 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.T.’nin (46) vücudunun yüzde 80’inde yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Haber ve Kamera:GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR(DHA)