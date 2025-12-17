Diyarbakır’da otomobil ve cip çarpıştı; 1’i ağır, 3 yaralı

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Elazığ kara yolunda otomobil ve cipin çarpıştığı kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu, Öğretmenevi önünde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 21 EVH 550 plakalı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait otomobil ile 21 AHA 239 plakalı cip çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar, refüje çıkarak 2 ağaç ve demir bariyerlere çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

