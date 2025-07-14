Diyarbakır’da otomobille çarpışan hafif ticari araç yan yattı

DİYARBAKIR’da, kavşakta otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı. Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

Olay, öğleden sonra Elazığ Bulvarı Adliye sarayı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 06 KA 5956 plakalı hafif ticari araç ile 15 AAN 615 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada araç sürücüleri hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)