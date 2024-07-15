Diyarbakır’da otomobille taksi çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır’da otomobille taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’nda akşam saatlerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 GD 895 plakalı otomobil ile 21 TT 1291 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada savrularak trafik ışığı direğine çarpan taksideki Murat Memiş ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takside sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.