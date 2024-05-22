Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çınar ilçesinde Bismil Batman kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 21 KF 933 plakalı otomobil, ilçeye bağlı kırsal Karalar Mahallesi mevkiinde, karşı yönden gelen 06 HC 7727 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 HC 7727 plakalı otomobil yan yattı. Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.