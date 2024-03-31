Diyarbakır’da oy sayma işlemi devam ediyor

Diyarbakır’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin saat 16.00’da sona ermesiyle başlayan oy sayımı devam ediyor.

Diyarbakır’da 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanı, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarların belirlenmesi için vatandaşlar sandık başına gitti.

7’si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandığın kurulduğu ve 1 milyon 164 bin 111 seçmenin sandık başına gittiği Diyarbakır’da oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erdi.

Kent genelinde oy sayma işlemi devam ediyor.