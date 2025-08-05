Diyarbakır’da park halindeki otomobil alev aldı

DİYARBAKIR’da park halindeki otomobil alev alarak yandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Siverek Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR(DHA)