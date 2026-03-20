Diyarbakır’da sağanak sonrası dere taştı: Yol su altında kaldı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Sevindik Mahallesi ve mezralarında dere taştı. Ulaşımın sağlandığı yol su altında kaldı.
Kaynak: DHA
Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Çınar ilçesine bağlı kırsal Sevindik Mahallesi ve mezralarında dere taştı.
Taşan dere nedeniyle mahalledeki ulaşım yolu su altında kaldı. Suyun etkisiyle yoldaki çakıl taşları aşınırken, yolun bozulmasıyla ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.