Diyarbakır’da sağanak yağış

Diyarbakır’da, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde etkili olan sağanak yağmur, hem ulaşımı aksatırken hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yol kenarlarında biriken sular yayaların hareket kabiliyetini kısıtladı. Vatandaşlar, şemsiyelerle zorlukla ilerlemeye çalışırken, bazıları yağmurdan korunmak için apartman girişlerine ve işletmelerin şemsiyelerinin altına sığınmak zorunda kaldı.

Özellikle ana caddelerdeki su birikintileri, yaya geçişlerini engelleyerek bayram ziyaretlerini aksattı.