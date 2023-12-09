Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası ev ve sokakları su bastı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar su ile dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi dün yaptığı ‘sağanak yağış’ uyarısının ardından bugün Çermik’in Tepe Mahallesinde cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana geldi.

Bazı ev ve iş yerlerini basan su, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Su baskınlarının olduğu cadde, sokak, ev ve iş yerlerinde suların tahliyesi için çalışmalar başladı.