Diyarbakır’da sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere Cuma günü bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.