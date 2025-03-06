Diyarbakır’da, sahte içki operasyonunda 1 gözaltı

DİYARBAKIR’da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak alkol satışı, tüketimi ve imalatının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda F.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ise 180 litre etil alkol, yarım litre sahte alkol ve 263 sahte alkol imalatında kullanılan tatlandırıcı aroma kiti ele geçirildi. Ele geçirilen madde ve materyaller muhafaza altına alınırken, F.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)