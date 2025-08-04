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Diyarbakır’da sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2025 17:27
  • Giriş: 04.08.2025 17:27
  • Güncelleme: 04.08.2025 17:27
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Sinek köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Çermik ilçesi Sinek köyü mevkisinde sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sepetli motosiklet üzerinde yolculuk eden 2 kişiye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada sepetli motosikletteki 2 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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