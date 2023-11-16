Diyarbakır’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü silahlı saldırıya uğradı

DİYARBAKIR’da motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan M.H.S. (30), sağ ve sol koluna isabet eden kurşunlarla yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattini Eyyubi Mahallesi’nde bir okulun önünde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle seyir halinde olan sürücü M.H.S., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu sağ ve sol koluna isabet eden kurşunlarla motordan düşerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.H.S., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.H.S., tedavi altına alınırken, polis, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.