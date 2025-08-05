Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

DİYARBAKIR-Lice kara yolunda seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Lice kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ACG 972 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Yanan otomobil

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera -Özcan ARGİN DİYARBAKIR, (DHA)