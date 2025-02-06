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Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil yandı

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 09:28
  • Giriş: 06.02.2025 09:28
  • Güncelleme: 06.02.2025 09:28
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil yandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, alev almaya başlayınca sürücü aracını yolun ortasında bırakarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Otomobil yangını, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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