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Diyarbakır’da seyir halindeki tuğla yüklü kamyon alev topuna döndü

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 17:39
  • Giriş: 10.05.2025 17:39
  • Güncelleme: 10.05.2025 17:39
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da seyir halindeki tuğla yüklü kamyon alev topuna döndü

Diyarbakır-Batman karayolunda seyir tuğla yüklü kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Batman’dan Şanlıurfa’ya tuğla taşıdığı öğrenilen 63 ACS 755 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Araç sürücüsü kendi imkanları ile kamyondan inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeni ile araç trafiğinde aksamalar olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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