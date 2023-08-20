Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i ağır, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan, uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bismil ilçesi Tekel Mahallesi 1013’üncü Sokak'ta meydana geldi.

İki grup arasında çıkan tartışma, uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışlara kapattı.

1’i ağır, 6 yaralı, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Sokaktaki evlere ve araçlara kurşunların isabet ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, bazı şüphelileri gözaltına aldı.