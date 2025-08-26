Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’da aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır beş kişi yaralandı.

Silahlı kavga, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ağır yaralanan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan topladı. Silahla çatışan taraflara ait iki otomobile de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.