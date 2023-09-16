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Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 13:59
  • Giriş: 16.09.2023 13:59
  • Güncelleme: 16.09.2023 13:59
Kaynak: DHA
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Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi’ndeki tarihi Yanık Çarşı’da meydana geldi. İki esnaf arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, A.S., (58) oğlu O.S. (23) ile S.Y. (58) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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