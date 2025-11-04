Diyarbakır’da silahlı kavga iki ölü, iki yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki mahalle kasabında meydana geldi. İşyerine gelen bir grup ile kasapta bekleyen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı ve ardında tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken olayda yaşamınını yitiren Zülfü Coşan ve Ensari Coşan otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.