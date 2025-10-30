Diyarbakır’da silahlı saldırı: Hedef sanat derneği

Diyarbakır – Yenişehir’de bir sanat derneğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında kimse yaralanmazken, kurşunların isabet ettiği derneğin camlarında hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Bir binanın giriş katında bulunan sanat derneğinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, silahla ateş açtı.

SALDIRI ESNASINDA BOŞ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Saldırı esnasında içinde kimsenin olmadığı öğrenilen derneğe ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.