Diyarbakır’da sokak hayvanları için mobil kısırlaştırma aracı hizmete alındı

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını sayılarını kontrol altında tutmak amacıyla mobil kısırlaştırma aracını hizmete aldı.

Kamuoyunda tepkilere neden olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi.

Yasa kapsamında, sokaktaki tüm köpeklerin toplanarak sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılması sorumluluğunun yerel yönetimlere verilmesine birçok belediye karşı çıktı.

Halkların Eşitilik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yönettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanların bakım ve tedavilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayvanları bir yerden bir yere taşımadan yerinde müdahale etmeyi sağlayan mobil kısırlaştırma aracı hizmete alındı.

İçinde kısırlaştırma operasyonları için gerekli tüm ekipmanların bulunduğu mobil araç, özellikle sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde kullanılacak. Mobil kısırlaştırma aracı veteriner hekimlerin daha hızlı hareket etmesini sağlamanın yanında acil durumlara da daha çabuk müdahale edilmesini mümkün kılacak.

POPÜLASYONUN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE HİZMET VERECEK

Taşıma işlemi sırasında yaşanan sıkıntıları azaltmayı amaçladıklarını ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, “Hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yerinde ve steril bir ortamda kısırlaştırma yapacağız. Böylelikle hayvanların alandan alınırken yaşadığı stresi bertaraf etmek amacıyla bu hizmete başladık” dedi.