Diyarbakır’da şüpheli kadın ölümü: 21 yaşındaki Kübra odasında ölü bulundu
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 21 yaşındaki Kübra Keleş, dedesine ait tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 788’inci Sokak’ta meydana geldi.
Yakınlarının ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrolde Kübra'nın başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlendi.
Tabancanın Kübra'nın dedesine ait olduğu tespit edilirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Öte yandan 4 gün önce nişanlandığı belirtilen Kübra Keleş'in şüpheli ölümü ile soruşturma başlatıldı.