Diyarbakır’da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Aşağıkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------

Kaza geçiren otomobil

Jandarma

Ambulans

Çevredekiler

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR, (DHA)