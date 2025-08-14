Diyarbakır’da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Aşağıkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Görüntü Dökümü
-----------------------
Kaza geçiren otomobil
Jandarma
Ambulans
Çevredekiler
Genel ve detay görüntüler
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR, (DHA)