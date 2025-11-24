Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır’da taksi durağına silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öğle saatlerinde şapka takıp elbisesiyle yüzünü kapatan kimliği belirsiz bir kişi, taksi durağına giderek peş peşe ateş etti. Saldırıda Recep Özgür isimli kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 24.11.2025 14:31
  • Giriş: 24.11.2025 14:31
  • Güncelleme: 24.11.2025 14:38
Kaynak: DHA
Diyarbakır’da taksi durağına silahlı saldırı: 1 ölü
Fotoğraf: DHA

Diyarbakır’da kimliği belirsiz şüphelinin durağa yönelik silahlı saldırısında, taksi şoförü Recep Özgür (45) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde meydana geldi. Şapka takıp elbisesiyle yüzünü gizleyen şüpheli, taksi durağına gelip tabancayla peş peşe ateş etti.

Taksi durağında bulunan Recep Özgür, yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özgür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol