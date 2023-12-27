Diyarbakır’da tarihi yapılar sis altında kaldı

Diyarbakır’da sis altında kalan tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluştururken, uçak seferlerinde ise aksamalar yaşandı.

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına kadar düşürdü.

Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, On Gözlü Köprü, surların eteğindeki Millet Bahçesi ve diğer tarihi yapılar sis nedeniyle gözden kayboldu.

Kentte kartpostallık görüntüler oluşurken, sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler ise hızlarını düşürerek ilerledi.

Öte yandan sis engeline takılan uçak seferlerinde ise rötarlar yaşandı.