Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 17 yaralı

Diyarbakır - Silvan kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada, 2’si ağır, 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda Bismil yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. B.T.'nin kontrolünü yitirdiği 67 ACG 834 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı.

Minibüs, yan yatarken, kazada 17 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.