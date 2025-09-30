Diyarbakır’da temizlik için girdikleri kuyuda 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır Çermik'te Petekkaya Mahallesi'nde isimleri Mehmet olan 33 ve 35 yaşlarında 2 kişiyle, 35 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak ve 18 yaşındaki Kemal Karabağ temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.,

Etrafı taşlarla örülü ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2.5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren kurtarma ekipleri 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.