Diyarbakır’da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla termometreler 45 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, bölgede sıcaklıkların 14 Ağustos'a kadar artarak ortalamaların 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğünü belirterek vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların hakim olduğu Diyarbakır’da termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü de açıklama yaparak, hava sıcaklıklarının 14 Ağustos'a kadar hissedilir derecede artarak devam edeceğini belirtti, güneş çarpması konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, “Bölgemizde mevsim normallerinin üstende devam eden sıcaklıkların artarak ortalamaların 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Sıcak havanın etkili olduğu bölgemizde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.