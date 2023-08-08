Diyarbakır’da ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçerken ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı.





Kaza, Mezopotamya Mahallesi Park 75 önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir genç, ticari taksinin çarpmasıyla yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.